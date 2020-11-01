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Тюменские врачи общаются с пациентами в мессенджерах

Общество, 12:26 01 ноября 2020

Фото: Прокуратура РФ

Группу для пациентов с сахарным диабетом 1 типа создали в приложении Viber в поликлинике №1 Тюмени. В нее входят пациенты, врачи-эндокринологи поликлиники и медицинские сестры кабинета эндокринолога.

Возможности мессенджера используются для оптимизации взаимодействие между медицинскими работниками и пациентами, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Первые итоги работы группы показали: это очень удобно при изменениях в состоянии здоровья пациентов, требующих незамедлительного обращения к лечащему врачу.

Например мужчина 32 лет, заболел острым респираторным заболеванием, на фоне чего стал отмечать нестабильные цифры гликемии. Через группу в месседжере лечащий врач смог оперативно скорректировать инсулинотерапию. Помогли и девушке, столкнувшейся с проблемой гипогликемии.

Телемедицинские технологии - это также возможность для дистанционного проведения школы для пациентов, что является неотъемлемой частью лечения. В частности, с 9 по 14 ноября 2020 года запланировано проведение ежегодной городской школы для пациентов с сахарным диабетом в программе Zoom. Занятие приурочено ко Всемирному дню диабета и о его проведении пациенты узнали тоже благодаря созданной группе.

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