Ливневую канализацию и детскую площадку обустроили по улице Широтной в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Комплексное благоустройство территории у домов №№ 51, 55 по ул. Широтной завершили в Тюмени. Работы провели по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщает администрация города.

Руководитель управы Восточного административного округа Александр Сухомяткин напомнил, что при реконструкции была построена ливневая канализация, она подключена к городской сети. У домов убрали 40 погребов и создали зеленую зону, заменили старые горки и качели, которые находились в предаварийном состоянии. Чтобы маломобильным жителям было удобно заезжать на тротуары и спускаться с них, понижен бордюрный камень, сделаны ровными входы в подъезды, установлены перильные ограждения.

Подрядчик должен устранить некоторые замечания в течение недели. Так, на футбольных воротах новой спортивной площадки нет сетки. Работу проверят специалисты Службы заказчика по благоустройству ВАО. Потом будет произведен расчет. Дополнительные деревья и кустарники здесь посадят в 2021 году.

В администрации напоминают о механизме проведения работ в тюменских дворах. Специалисты проводят обследование, жители подают заявку на участие в программе комплексного благоустройства и в ходе рейтингового голосования двор проходит отбор. Проект будущей благоустроенной территории согласовывается с жителями.