На выставке "ИсСКАЗители" тюменцам представят инсталляции и сказки народов Севера

| Фото: из сообщества "Космос / Молодежный театральный центр" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Космос / Молодежный театральный центр" во ВКонтакте (архив)

Инсталляции в виде гигантских рыб и деревьев увидят тюменцы на выставке "ИсСКАЗители", которая откроется в Молодежном театральном центре "Космос" 3 ноября в 18 часов.

На экспозиции посетителям представят несколько визуальных образов, на которые натолкнули художника Машу Хайбуллину сказки коренных малочисленных народов Севера.

"Инсталляции — это гигантские рыбы, деревья, лишенные кроны. Все это как некое воспоминание, среди которого существуют сказки. На выставке представят и сами сказки. Дисковые телефоны, на которые они записаны, будут расставлены в разных визуальных инсталляциях. Любой желающий может взять трубку и послушать их", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель художественного отдела МТЦ "Космос" Маша Хайбуллина.

В 19 часов 10 минут начнется читка сказок на родных языках жителей Ямала. В 19 часов 40 минут посетителям "Космоса" предложат послушать атмосферную музыку в исполнении этнических коллективов. С 20 часов 10 минут гости смогут принять участие в мастер-классах по созданию оберегов ханты и манси — кукол из ткани.

Выставка "ИсСКАЗители" будет работать в МТЦ "Космос" по 15 ноября с 10 до 22 часа.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова