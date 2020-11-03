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Общественный транспорт Тюмени 4 ноября изменит график работы

Общество, 14:04 03 ноября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Общественный транспорт Тюмени 4 ноября будет работать по графикам воскресных дней, сообщает Тюменьгортранс.

Маршрут № 129 "З-д медоборудования – с/о "Ромашка" будет курсировать в обычном режиме, а № 97 "З-д медоборудования – с/о "Искра 2" не выйдет на маршрут.

Уточнить актуальное расписание движения автобусов можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте МКУ "Тюменьгортранс" tgt72.ru в разделе "Расписание", в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт".

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