Тюменские полицейские задержали наркокурьеров

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Жителей Хакасии с наркотиками задержали тюменские полицейские на трассе Екатеринбург - Тюмень, сообщает МВД России.

На 317 км сотрудники полка ДПС остановили Toyota. 32-летний водитель и 31-летний пассажир направлялись на арендованном автомобиле из Екатеринбурга в Новосибирск. Во время досмотра в спортивной сумке были обнаружены полиэтиленовые свертки с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это наркотическое веществом "N-метилэфедрон" общей массой около 2,8 кг.

По словам 31-летнего подозреваемого, наркотическое вещество он приобрел в пригороде Екатеринбурга, оплатив покупку через интернет. Он планировал в распространять наркотик небольшими партиями в Новосибирске.

По решению суда подозреваемые заключены под стражу. Следственным отделом МО МВД России "Тюменский" возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов совершенные в особо крупном размере". Максимальная санкция статьи – 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.