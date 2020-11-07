79 лет назад состоялся парад на Красной площади

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

7 ноября 1941 состоялся военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Он был проведен во время Московской битвы, когда линия фронта проходила всего в нескольких десятках километров от города.

Военный парад советских войск на Красной площади 7 ноября 1941 года было решено провести для укрепления морального духа. Это была убедительная возможность заявить на весь мир о том, что Москва стоит и будет твердо стоять.

6 ноября Сталин объявил высшему партийному руководству о времени начала парада войск на Красной площади. Командирам частей, участвующих в параде, об этом стало известно в 23 часа, а приглашаемым на Красную площадь представителям трудящихся сообщали о проведении торжества с пяти часов утра 7 ноября.

Беспрецедентными были меры безопасности. Время начала парада в последний момент перенесли с привычных 10 утра на два часа раньше. Большие опасения вызывала возможность бомбардировки Москвы в этот день германской авиацией. Поэтому уже с 5 ноября советские военно-воздушные силы наносили упреждающие удары по аэродромам противника.

В праздничный день на Москву не была сброшена ни одна бомба. Для защиты парада с воздуха с фронта были сняты истребители. Так как войск для парада не хватало, в Москву были стянуты подразделения с фронта, курсанты, кавалеристы. В ночь на 7 ноября по указанию Сталина кремлевские звезды были расчехлены и зажжены, от маскировки освобожден мавзолей Ленина. В 7 часов 50 минут на трибуне мавзолея появились Сталин и члены советского правительства, остававшиеся в Москве. На командном пункте находился генерал армии Георгий Жуков.

Командовал парадом начальник гарнизона столицы генерал-лейтенант Павел Артемьев, принимал Маршал Советского Союза Семен Буденный. Всего в параде участвовало около 28,5 тыс. человек, 140 артиллерийских орудий, 160 танков, 232 автомашины. Из-за плохой погоды в параде не приняла участия авиация. Шествие продолжалось всего 25 минут, но пришедшие на Красную площадь убедились в том, что боевой дух армии не сломлен. На трибунах по обе стороны Мавзолея, помимо рабочих и служащих, находились аккредитованные в столице корреспонденты иностранных газет. Так что весть о параде разнеслась по всему миру.

6 и 7 ноября 1941 года советское командование спланировало и осуществило ряд сильных ударов по врагу на Можайском, Волоколамском и Малоярославецком направлениях. Поэтому прямо с парада на главной площади страны бойцы Красной Армии отправлялись на фронт. В течение войны парады больше не проводились, войска прошли по Красной площади лишь в мае 1945 года.

По материалам РИА Новости и Российского военно-исторического общества