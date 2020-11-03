Шестеро пациентов с COVID-19 умерли в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Шестеро жителей Тюменской области - трое женщин и трое мужчин с COVID-19 - умерли за минувшие сутки, несмотря на усилия врачей, сообщает региональный оперштаб.

Женщины 48 и 57 лет - от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний, отягощенного анамнеза. Женщина 40 лет - от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний.

Мужчина 45 и 48 лет - от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии и отягощенного анамнеза. Мужчина 48 лет - от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней интерстициальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

За весь период пандемии в Тюменской области скончался 81 пациент с коронавирусом.

За сутки в регионе зарегистрирован 151 случай заболевания СCOVID-19, в том числе у девяти детей. Всего с начала пандемии - 13 тыс. 855. Вылечился от коронавируса 91 человек, за весь период - 8 тыс. 989.

На ИВЛ находится 21 пациент. 2 тыс. 157 человек остаются под медицинским наблюдением. 1 тыс. 963 - на перевахтовке.