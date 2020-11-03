В ЗАГСах Тюменской области ввели предварительную запись

управление ЗАГС Тюменской области управление ЗАГС Тюменской области

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Органы ЗАГС Тюменской области в период режима повышенной готовности, введенного в регионе для предотвращения распространения COVID-19, работают по предварительной записи.

Подать заявление или записаться на прием в ЗАГС в электронном виде можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг, сообщили в управления ЗАГС Тюменской области. Кроме того, записаться на прием можно по телефону или по электронной почте.

Зарегистрировать брак можно в любом органе ЗАГС Российской Федерации. Если у заявителей есть учетная запись, то подать заявление о заключении брака можно через Единый портал государственных услуг.

В Тюмени зарегистрировать брак можно в городском комитете ЗАГС (ул. Малыгина, 85) и отделе ЗАГС Тюменского района (ул. Кирова,16). Там же есть возможность получить повторные документы о государственной регистрации актов гражданского состояния, независимо от органа ЗАГС РФ, где изначально был выдан документ. Повторный документ о государственной регистрации актов гражданского состояния можно получить, не обращаясь в орган ЗАГС, в любом филиале МФЦ независимо от места жительства заявителя.

Государственная регистрация заключения брака в органах ЗАГС региона проводится в присутствии не более 10 человек, включая жениха и невесту.

Государственная регистрация смерти производится без предварительной записи.

При посещении органов ЗАГС региона необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать санитарно-гигиенических маски.