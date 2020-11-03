В России изучают единую вакцину от гриппа и коронавируса

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Исследования единой вакцины от COVID-19 и сезонного гриппа начал государственный научный центр "Вектор", сообщает РИА "Новости". Вакцина в настоящее время проходит исследования на лабораторных животных.

Как отмечается в сообщении, ученые Ливерпульского университета обнаружили, что у заразившихся гриппом, а затем коронавирусом риск смерти повышается в несколько раз. К такому выводы авторы работы пришли после того, как инфицировали одну группу лабораторных мышей только SARS-CoV-2, а другую, с разницей в несколько дней, вирусом гриппа А и коронавирусом.

Выяснилось, что у грызунов из второй группы COVID-19 протекал тяжелее, а вероятность летального исхода увеличивалась в шесть раз.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины — препарата "ЭпиВакКорона" от "Вектора". Пострегистрационные испытания продолжатся при участии 40 тыс. добровольцев, в числе которых будут люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями.

"ЭпиВакКорону" рекомендуют вводить двукратно, внутримышечно, с интервалом не менее 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра. Первой вакциной отечественного производства стал препарат "Спутник-V".