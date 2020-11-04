У 153 человек подтвердили COVID-19 в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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153 пациента с коронавирусной инфекцией выявили в Тюменской области. За сутки в России подтвердили 19 тыс. 768 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 25% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 389 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 тыс. 567 человек.

В Москве зарегистрировали 5 тыс. 826 заболевших, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 31, в Московской области - 569.

В Свердловской области 277 выявленных случаев, в Ханты-Мансийском автономном округе - 196, в Ямало-Ненецком автономном округе - 185, в Челябинской области - 172, в Курганской области - 84.

В России на 4 ноября выявили 1 млн 693 тыс. 454 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировали 29 тыс. 217 летальных исходов, выздоровели 1 млн 266 тыс. 931 человек.