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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Еще два человека пополнили статистику погибших от COVID-19 в регионе

Общество, 13:45 04 ноября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двое мужчин с коронавирусом - 62 и 69 лет - скончались в Тюменской области по данным на 4 ноября, сообщает региональный оперштаб

У обоих была диагностирована острая респираторная недостаточность на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 83 пациента с коронавирусом.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировали 153 новых случая заболевания, в том числе у 11 детей. С начала пандемии в Тюменской области коронавирусом заразились 14 тыс. 8 человек.

На ИВЛ находятся 23 пациента из общего числа болеющих. 2 тыс. 146 человека остаются под медицинским наблюдением, 1 тыс. 963 - на перевахтовке.

Выздоровели за сутки 94 пациента, с начала пандемии - 9 тыс. 83.

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# коронавирус

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