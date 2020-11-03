Следователи проверяют организацию, установившую газовое оборудование в Метелево

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

В организации, занимавшейся установкой газового оборудования в Метелево, где 28 октября произошли хлопки бытового газа и возгорание, проведена выемка документов. Допрошены потерпевшие и свидетели, назначены экспертизы, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Напомним, что в результате происшествия ранения получили 17-летняя девушка и 23-летняя женщина. Пострадавшая женщина в настоящий момент находится в больнице. Собственникам домов причинен имущественный ущерб.

Было возбуждено уголовное дело, следователи и криминалисты осмотрели все поврежденные дома. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего, а также виновных лиц. Расследование продолжается.