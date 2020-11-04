Викуловский музей предлагает изучить историю в День народного единства

Фото из группы Викуловского музея во Вконтакте Фото из группы Викуловского музея во Вконтакте

Ретро-экспозицию "Газета - первый черновик истории" подготовили сотрудники Викуловского народного краеведческого музея имени Анатолия Давыдова в День народного единства.

Ее создали на основе журналов и газет первой половины XX века. Увидеть экспозицию можно в группе музея во Вконтакте с 4 по 8 ноября.

Еще один экскурс в историю предлагает районная детская библиотека. Ее работники подготовили исторический калейдоскоп "Россия вчера, сегодня, завтра". Присоединиться к нему можно здесь.

Также в День народного единства викуловчане увидят видеоконцерт от районного Дома культуры "Торжество Дня единства". В него войдут записи из архива 2019 года.

Евгения Шевцова