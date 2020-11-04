Викуловский музей предлагает изучить историю в День народного единства
Ретро-экспозицию "Газета - первый черновик истории" подготовили сотрудники Викуловского народного краеведческого музея имени Анатолия Давыдова в День народного единства.
Ее создали на основе журналов и газет первой половины XX века. Увидеть экспозицию можно в группе музея во Вконтакте с 4 по 8 ноября.
Еще один экскурс в историю предлагает районная детская библиотека. Ее работники подготовили исторический калейдоскоп "Россия вчера, сегодня, завтра". Присоединиться к нему можно здесь.
Также в День народного единства викуловчане увидят видеоконцерт от районного Дома культуры "Торжество Дня единства". В него войдут записи из архива 2019 года.
Евгения Шевцова