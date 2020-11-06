Только 28% работающих тюменцев устраивает их зарплата

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В Тюменской области мужчины хотят зарабатывать на 20 тыс. больше, чем женщины, сообщает HeadHunter Урал. Подборку интересных фактов о трудоустройстве сильного пола в Тюменской области эксперты сайта по поиску работы и сотрудников подготовили накануне Всемирного дня мужчин. Для этого проанализировали более 38 тыс. резюме.

Так, по данным базы hh.ru за последний год, на мужчин приходится 49% резюме в России, в Тюменской области – 48%.

"Самыми мужскими" можно назвать профессиональные сферы "Инсталляция и сервис" (96% резюме принадлежат мужчинам), "Безопасность" (93%), "Автобизнес" (91%), "Рабочий персонал" (90%) и "Добыча сырья" (87%). Реже всего мужчины размещают резюме в сферах "Бухгалтерия, финансы" (13%), "Управление персоналом" (19%) и "Наука, образование" (22%).

Средняя заработная плата, на которую рассчитывают соискатели-мужчины из Тюменской области, по данным за последний месяц, составляет 50 тыс. рублей – это на 20 тыс. рублей выше, чем зарплатные ожидания женщин. 22% мужчин из Тюменской области рассматривают работу вахтовым методом. По России доля таких соискателей существенно ниже – всего 9%.

Только 28% работающих мужчин устраивает их нынешняя заработная плата. 69% своим уровнем дохода недовольны, остальные затруднились ответить.

45% мужчин признают, что их профессия – это случайное стечение обстоятельств, 7% - что профессию за них выбрала семья или родители. Зато у 27% мужчин профессия родилась из личного увлечения или хобби (чаще всего это программирование), а 16% осознанно выбрали дело всей жизни еще в юности.

Треть мужчин обычно работают больше десяти часов в день, 46% – от шести до десяти часов, 21% – менее шести часов.

Сну мужчины уделяют меньше внимания, нежели работе: только 11% спят больше восьми часов в день. Большинство – 66% – спят по шесть-восемь часов ежедневно, 21% - по четыре-шесть.

С отказом в приеме на работу на основании пола сталкивались 26% мужчин, причем чаще такая проблема возникала у более молодых соискателей.

Каждый второй соискатель-мужчина проходил срочную службы в армии. Среди отслуживших лишь 28% не задумывались о продолжении военной карьеры. Остальные так или иначе рассматривали этот вариант, но 44% все-таки склонились к гражданской профессии.