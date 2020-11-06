Приставы помогли тюменцу взыскать с соседа деньги за моральный вред

| Фото: Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области | Фото: Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области

Получить 52 тыс. рублей в качестве возмещения морального вреда тюменцу помогли судебные приставы, сообщает ФССП России по Тюменской области.

На жителя областного центра из-за конфликта на почве ревности напал сосед, причинив легкий вред его здоровью. Мужчина был признан виновным по статье 115 УК РФ. Суд обязал его возместить потерпевшему моральный вред в размере 52 тыс. рублей.

Однако агрессор упорно игнорировал решение суда и скрывался от приставов. Сотрудники службы в одном из банков обнаружили средства должника. Тогда вся необходимая сумма была списана со счета и перечислена взыскателю.