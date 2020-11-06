  • 6 ноября 20206.11.2020пятница
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Приставы помогли тюменцу взыскать с соседа деньги за моральный вред

Происшествия, 16:00 06 ноября 2020

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области | Фото: Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области

Получить 52 тыс. рублей в качестве возмещения морального вреда тюменцу помогли судебные приставы, сообщает ФССП России по Тюменской области.

На жителя областного центра из-за конфликта на почве ревности напал сосед, причинив легкий вред его здоровью. Мужчина был признан виновным по статье 115 УК РФ. Суд обязал его возместить потерпевшему моральный вред в размере 52 тыс. рублей.

Однако агрессор упорно игнорировал решение суда и скрывался от приставов. Сотрудники службы в одном из банков обнаружили средства должника. Тогда вся необходимая сумма была списана со счета и перечислена взыскателю.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# моральный ущерб , судебные приставы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:23 06.11.2020Жителя поселка Винзили подозревают в мошенничестве
16:00 06.11.2020Приставы помогли тюменцу взыскать с соседа деньги за моральный вред
15:05 06.11.2020В Увате пассажир автобуса угрожал ножом водителю
13:48 06.11.2020Трех студентов техникума обвиняют в избиении мужчины в Ишиме