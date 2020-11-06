  • 6 ноября 20206.11.2020пятница
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Увате пассажир автобуса угрожал ножом водителю

Происшествия, 15:05 06 ноября 2020

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

27-летний житель Увата задержан за угрозу убийством. Находясь в салоне автобуса молодой человек достал нож и грозился убить водителя, сообщает региональное УМВД.

После задержания злоумышленника, который находился в состоянии алкогольного опьянения, установлено, что сделал он это из ревности.

Установлено, что между ним и его девушкой произошла ссора. Дама заявила, что уходит к другому. Вернувшись домой из вахты фигурант обнаружил в телефоне возлюбленной переписку с мужчиной, который оказался водителем автобуса, 32-летним жителем пос. Туртас. Тогда он купил билет на автобус, которым управлял потерпевший. В ходе поездки достал нож и начал угрожать водителю убийством. Тот снизил скорость, начал разговаривать с ним, пытался успокоить, сумел довести автобус до конечной остановки, где парня с охотничьим ножом и задержали полицейские.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# нож , угроза убийством

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:23 06.11.2020Жителя поселка Винзили подозревают в мошенничестве
16:00 06.11.2020Приставы помогли тюменцу взыскать с соседа деньги за моральный вред
15:05 06.11.2020В Увате пассажир автобуса угрожал ножом водителю
13:48 06.11.2020Трех студентов техникума обвиняют в избиении мужчины в Ишиме