В Увате пассажир автобуса угрожал ножом водителю

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

27-летний житель Увата задержан за угрозу убийством. Находясь в салоне автобуса молодой человек достал нож и грозился убить водителя, сообщает региональное УМВД.

После задержания злоумышленника, который находился в состоянии алкогольного опьянения, установлено, что сделал он это из ревности.

Установлено, что между ним и его девушкой произошла ссора. Дама заявила, что уходит к другому. Вернувшись домой из вахты фигурант обнаружил в телефоне возлюбленной переписку с мужчиной, который оказался водителем автобуса, 32-летним жителем пос. Туртас. Тогда он купил билет на автобус, которым управлял потерпевший. В ходе поездки достал нож и начал угрожать водителю убийством. Тот снизил скорость, начал разговаривать с ним, пытался успокоить, сумел довести автобус до конечной остановки, где парня с охотничьим ножом и задержали полицейские.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.