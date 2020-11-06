Вопросы экологии в приграничных с Тюменской областью районах обсудили в режиме online

| Фото: Общественная палата Тюменской области | Фото: Общественная палата Тюменской области

Вопросы социального партнерства в области охраны окружающей среды и "зеленого роста", приграничное сотрудничество России и Казахстана, обсудили в режиме online.

Международную научно-практическую конференцию на эту тему, как сообщает Общественная палата Тюменской области, провели общественная экологическая приемная депутата Государственной думы РФ Анатолия Карпова совместно с Кокшетауским университетом имени Шокана Уалиханова.

Значительную поддержку в организации конференции оказали центр содействия развитию Тюменской-Казахстанской деловой дружбы (Западная Сибирь-Казахстан) и Тюменский индустриальный университет. В конференции приняли участие ученые и представители кафедр ЮНЕСКО, органов власти, общественных организаций и духовенства традиционных религий, выступило 22 спикера из России, Казахстана, Киргизии и зарубежья.

"Климатические изменения представляют собой одну из главных проблем нашего времени, - отметила в приветственном слове и докладе глава отдела естественных наук, кластерного Бюро ЮНЕСКО по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану госпожа Кристинэ Товмасян. - ЮНЕСКО проводит более 30 программ в области наук, образования, культуры и коммуникаций с целью способствовать углублению знаний, развитию образования, распространению информации об изменениях климата и пониманию их этических последствий для настоящего и будущих поколений".

Важность экологического сотрудничества в решении трансграничных вопросов отметили председатель правления центра содействия развитию Тюменской-Казахстанской деловой дружбы, член президиума Всемирной ассоциации казахов Есенгалий Ибраев в докладе: "Приграничное сотрудничество России и Казахстана: выработка единого механизма регулирования в отношении трансграничной реки Иртыш", а также Даникеев Азим Оскенович, председатель фонда мира Кыргызской Республики.

По окончании конференции была сформирована резолюция.