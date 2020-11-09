Хореограф из Беларуси поделилась впечатлениями от тюменского фестиваля "SOMA"

Ольга Лабовкина | Фото: организаторов фестиваля «SOMA» Ольга Лабовкина | Фото: организаторов фестиваля «SOMA»

Международный фестиваль "SOMA" - это большая редкость по нынешним временам. Далеко не все решаются проводить мероприятия для крупных форм – спектаклей, продолжительных по времени. Я согласилась стать экспертом, не раздумывая. Мне это интересно, фестиваль помогает открывать новые имена.

Об этом в интервью корреспонденту "Тюменской линии" сказала член жюри II Международного фестиваля современного танца "SOMA", выпускница Академии русского балета им. А. Я. Вагановой, руководитель "Karakuli dance theatre" Ольга Лабовкина из Минска.

Хореограф поделилась впечатлениями о тюменском фестивале современного танца, который проходил в МТЦ "Космос" 5-8 ноября, и рассказала о своем отношении к событиям в Беларуси.

- Ольга, вы впервые в Тюмени и на фестивале "SOMA", как впечатление?

- Мне нравится пространство, здесь чувствуется атмосфера современного искусства. Атмосфера самого фестиваля дружелюбная, открытая, демократичная. Меня радует фестиваль, который позволяет показать именно крупные формы. Мы все понимаем, чего это стоит - создать не трехминутный номер, а целый спектакль – это огромный труд. И у нас недостаточно фестивалей, которые готовы принимать такие форматы и транслировать их зрителю. Я рада, что в Тюмени есть такой фестиваль.

- Сразу согласились быть экспертом "SOMA"?

- Да, мне нравится концепция фестиваля. Во мне это все отзывается. Мне интересно находиться здесь и быть частью его процесса.

- За время фестиваля, в котором участвуют коллективы 11 городов России, что нового для себя открыли?

- Когда видишь чужие работы, и это не совсем новички, всегда можешь почерпнуть какой-то способ мыслить, новый способ работы с движением. Нюанс в сценографии. Меня впечатляет то, чего я не могут понять, а такие работы есть. И меня это перезагружает, обновляет. И тогда ты начинаешь работать, подключаться к этому ментально, анализировать. Когда я в жюри, я такой же зритель и ученик, потому что обновления никто не отменял. Ты, глядя на какие-то молодые инициативы, ощущаешь новые тенденции, веяния, свежие настроения. И это ценно.

- Что главное пытаетесь донести на своих мастер-классах?

- Когда ко мне приходят на класс, я обучаю и обучаюсь. Я всегда люблю открывать новые имена для себя. На мастер-классах я пытаюсь донести осознанный подход к телу, способы организовывать свое движение. Я практикую идею: тело – реакция. Для меня эта концепция отображает связь с миром, то, по каким причинам создается движение.

- Современный танец сейчас и 10 лет назад – есть ли отличия, тенденция к чему-то?

- Меняется мое информационное пространство. За 10 лет изменилось многое. Знаковым моментом стало появление интернета. Когда я заканчивала колледж, все ходили с пейджерами. Естественно, тот поток информации, который на нас хлынул, его объем, качество – это влияет. Раньше мы имели возможность посещать классы один раз в год, приходилось выуживать, перерабатывать, то сейчас число классов, лекций не ограничено. И это все влияет на танец.

- То, что сейчас происходит в Беларуси, может лечь в основу спектакля, постановки?

- Отражение любых процессов, которые волнуют автора, могут стать отправной точкой для создания постановки. Для меня важна художественность в первую очередь. Конечно, есть огромное желание высказаться, артикулировать свою позицию по поводу того, что происходит сейчас в Беларуси. Но для меня важно, насколько художественным будет это высказывание. Я не хочу торопиться пока с этим, не хочу делать скороспелых продуктов.

- Станет Беларусь другая, будет ли это новая страна?

- Мы наблюдаем рождение нации. Это знаковый момент в истории.

- Ваше пожелание, Ольга, и белорусам, и россиянам.

- Я желаю нам всем - продолжать. И иметь на это силы и ресурсы.

Анжела Лебедева