День ракетных войск и артиллерии отмечают в России

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

19 ноября отмечается День ракетных войск и артиллерии. В этот день в 1942 году в Сталинграде залпами "катюш" началась 80-минутная артподготовка, а затем наступательная операция советских войск под кодовым названием "Уран".

Окружение в мае 1942 года частей Красной Армии под Харьковом, поражение под Керчью резко ухудшили обстановку на всем южном крыле советско-германского фронта. Немцы практически без передышки нанесли новые удары. В конце июля 1942 года противнику удалось форсировать Дон в его нижнем течении и захватить Ростов. Танковые и моторизованные колонны фельдмаршала Листа продвигались по Кубани. Под германской оккупацией вскоре оказались и крупные нефтяные месторождения в районе Майкопа. 28 июля 1942 года появился приказ ставки № 227, подписанный лично Сталиным, известный под названием "Ни шагу назад!".

Хотя в отдельных районах Сталинграда противник находился всего в 150-200 метрах от берега Волги, дальше он продвигаться уже не мог. Борьба шла за каждую улицу, за каждый дом. Контрнаступление Красной Армии под Сталинградом началось утром 19 ноября 1942 года. Войска Юго-Западного фронта по командованием генерала Николая Ватутина, Донского под командованием генерала Константина Рокоссовского, а затем и Сталинградского под командованием генерала Андрея Ерёменко, прорвав оборону противника, устремились по сходящимся направлениям на Калач, находящийся в тылу противника. Главные удары были нанесены по позициям, занятым в основном румынскими и итальянским дивизиями.

23 ноября 1942 года ударные группировки советских фронтов соединились в районе Калача и замкнули кольцо вокруг 22 дивизий и 160 отдельных частей общей численностью более 300 тыс. человек из состава 6-й полевой и 4-й танковой армий противника. Такого потрясения гитлеровская армия еще не знала.

По материалам Российского военно-исторического общества