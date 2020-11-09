ХК "Тюменский легион" уступил омичам в домашнем матче
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ХК "Тюменский легион" потерпел поражение в матче чемпионата Молодежной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.
На домашней площадке тюменцы уступили "Омским ястребам" - 1:2. Счет на 14-й минуте открыли гости. Глеб Трикозов, оказавшись в одиночестве у тюменских ворот, поразил цель. В начале второго периода вторую шайбу гостей забросил Данила Дудин. На 58-й минуте защитник хозяев Дмитрий Галиакберов вырулил к воротам "Омских ястребов" и ближнем бою переиграл вратаря.
9 ноября команды проведут повторный матч.