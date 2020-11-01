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ФК "Тюмень" в последнем матче года примет пермскую "Звезду"

Спорт, 11:49 10 ноября 2020

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Заключительный официальный матч в текущем году проведут футболисты "Тюмени" 10 ноября, сообщает пресс-служба клуба.

В стартовом матче второго круга четвертой группы ОЛИМП-Первенства России среди команд клубов ПФЛ сибиряки на домашнем стадионе "Геолог" сыграют с пермской "Звездой".

Пермяки являются неудобным соперником для тюменцев. В нынешнем сезоне команды встречались дважды. В первом случае "Звезда" выбила сибиряков из Кубка России, обыграв их на "Геологе" (2:1). Вторая игра "Тюмени" и "Звезды" была в конце прошлой неделе. В матче ПФЛ, который состоялся в Перми, команды не выявили сильнейшего – 2:2.

В российской истории "Звезда" еще не играла в Тюмени. Последний официальный матч эта команда провела на стадионе "Геолог" в сентябре 1988 года. Та игра первой лиги первенства СССР завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором гола стал Евгений Сидоров, сейчас тренирующий футболистов в академии московского "Спартака".

Новое противостояние "Тюмени" и "Звезды" пройдет без зрителей и начнется в 15 часов по местному времени.

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# ФК Тюмень , футбол

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