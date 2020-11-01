Тюменец пытался передать наркотики в колонию с помощью дрона

| Фото: УФСИН России по Тюменской области | Фото: УФСИН России по Тюменской области

34-летнего жителя Тюмени задержали при попытке доставить запрещенные предметы на территорию исправительной колонии №2 с помощью квадрокоптера, сообщает УФСИН по Тюменской области.

Нарушитель прикрепил к беспилотнику три колоды игральных карт, семь телефонных наушников, 19 сим-карт различных операторов связи, шесть мобильных телефонов, полиэтиленовый сверток с наркотическим веществом массой более 0,5 гр.

С начала 2020 года за попытки передачи запрещенных предметов на режимную территорию задержана 55 нарушителей. 45 из них были привлечены к административной ответственности. В отношении десяти возбуждены уголовные дела.