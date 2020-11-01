Якушев отлично разбирается в проблематике УФО, считает Корепанов

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

Назначение Владимира Якушева на должность полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе – стратегическое решение главы государства. Такую точку зрения высказал председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, который поздравил Владимира Якушева с высоким назначением.

Как подчеркнул Сергей Корепанов, Владимир Якушев – эффективный управленец, опытный хозяйственник, он отлично разбирается в проблематике Уральского федерального округа, знает специфику каждого субъекта, входящего в его состав.

"Знаю, что в первую очередь Владимир Якушев намерен вести работу по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, по укреплению социально-экономического положения в субъектах федерального округа, а ситуация сегодня крайне непростая. Владимиру Владимировичу предстоит серьезная работа, и я желаю ему реализации всех намеченных планов"", - сказал председатель Тюменской областной думы.