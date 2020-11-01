Тюменская студия "Qмир" ждет любителей театрального искусства

| Фото: из сообщества "Театр-студия "Qмир" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Театр-студия "Qмир" во ВКонтакте (архив)

Любителей театрального искусства ждут в тюменской театр-студии "Qмир". Сейчас идет набор желающих принимать участие в постановках.

"Нет никаких кастингов, принимаем всех желающих в возрасте с восьми и до 18 лет. Для детей с восьми до 12 лет занятия платные, а для ребят постарше — бесплатные. Заниматься в студии может любой, главное, чтобы было желание", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель театр-студии "Qмир" Ольга Иванющенко.

По ее словам, занятия ведутся, участники театр-студии ставят спектакли, коллектив работает в полную силу. "Qмир" существует в Тюмени уже 22 года. Сейчас в студии насчитывается 45 человек разного возраста. Упор делают на русскую драматургию. "У нас свой театральный зал, где мы выступаем. Участвуем в конкурсах, занимаем призовые места — выходим на сцену в Молодежном театральном центре "Космос" или в "Ангажементе"", — поделилась Ольга Иванющенко.

Театр-студия "Qмир" работает в детско-юношеском центре "Авангард" по адресу: ул. Текстильная, 21. Записаться можно по телефонам: 8-982-133-19-56, 8-904-876-83-38.

Инна Пахомова