  • 11 ноября 202011.11.2020среда
  • USD76,3978
    EUR90,3557
  • В Тюмени -3..-5 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменская студия "Qмир" ждет любителей театрального искусства

Общество, 10:56 11 ноября 2020

из сообщества "Театр-студия "Qмир" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Театр-студия "Qмир" во ВКонтакте (архив)

Любителей театрального искусства ждут в тюменской театр-студии "Qмир". Сейчас идет набор желающих принимать участие в постановках.

"Нет никаких кастингов, принимаем всех желающих в возрасте с восьми и до 18 лет. Для детей с восьми до 12 лет занятия платные, а для ребят постарше — бесплатные. Заниматься в студии может любой, главное, чтобы было желание", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель театр-студии "Qмир" Ольга Иванющенко.

По ее словам, занятия ведутся, участники театр-студии ставят спектакли, коллектив работает в полную силу. "Qмир" существует в Тюмени уже 22 года. Сейчас в студии насчитывается 45 человек разного возраста. Упор делают на русскую драматургию. "У нас свой театральный зал, где мы выступаем. Участвуем в конкурсах, занимаем призовые места — выходим на сцену в Молодежном театральном центре "Космос" или в "Ангажементе"", — поделилась Ольга Иванющенко.

Театр-студия "Qмир" работает в детско-юношеском центре "Авангард" по адресу: ул. Текстильная, 21. Записаться можно по телефонам: 8-982-133-19-56, 8-904-876-83-38.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# искусство , спектакли , театр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:24 11.11.2020VR-тур по музею семьи императора Николая II запустили в Тобольске
12:02 11.11.2020Таблички для слепых изготовили тюменские школьники  
11:40 11.11.2020"Остров детства" собрал в Тюмени юных инспекторов движения региона
11:29 11.11.2020Микробиолог Минздрава рассказал об опасности антибиотиков