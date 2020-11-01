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Крупные инвестпроекты реализуются в тюменском АПК

Экономика, 10:01 14 ноября 2020

acdamate.com

Пандемия COVID-19 не стала серьезным препятствием для реализации инвестиционных проектов в тюменском агропромышленном комплексе в 2020 году. Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов.

"В Голышмановском городском округе запущена в эксплуатацию третья очередь предприятия "Тюменские молочные фермы" на 6 тысяч голов дойного стада. Таких крупных хозяйств в России очень немного", - напомнил он.

Тепличный комбинат компании "ТюменьАгро" в д. Нариманово Тюменского района увеличил площадь теплиц для выращивания овощей на 17 га. Это позволит полностью удовлетворить потребность жителей региона в овощах, выращиваемых на защищенном грунте.

Продолжается реализация масштабного инвестпроекта по строительству крупной птицефабрики в Юргинском районе и Голышмановском городском округе.

Открывшийся в Ялуторовске цех сушки молока компании "Данон" будет выпускать продукцию, которая пользуется хорошим спросом на мировом рынке. Уже планируются поставки в Китай.

Подписание летом 2020 года соглашения между правительством Тюменской области, Россельхозбанком и компанией "Дамате" дало старт инвестиционным проектам по созданию в регионе племенного репродуктора индейки и современного овцеводческого хозяйства.

"Планов у нас много. Цены на сельхозпродукцию в 2020 году сформировались выше прошлогодних, поэтому в финансовом плане итоги аграрного сезона можно назвать позитивными", - сказал заместитель губернатора.

Евгений Бабенко

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# АПК , Владимир Чейметов , инвестиционные проекты

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