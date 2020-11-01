  • 11 ноября 202011.11.2020среда
  • USD76,3978
    EUR90,3557
  • В Тюмени -3..-5 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

VR-тур по музею семьи императора Николая II запустили в Тобольске

Общество, 12:24 11 ноября 2020

Тобольский музей-заповедник | Фото: Тобольский музей-заповедник

VR-тур по музею семьи императора Николая II запустил Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Проводником в этом виртуальном путешествии по музею стал правнук личного повара царской семьи, историк и писатель Петр Мультатули. Вместе с ним в режиме панорамного видео зрители смогут увидеть ожившую историю последних дней пребывания царственных узников в Тобольске, познакомиться с интересными фактами и уникальными экспонатами музея памяти.

"С августа 1917 года по апрель 1918 в генерал-губернаторском доме находилась в заключении царская семья, а рядом в доме купца Корнилова жили их приближенные. В том числе и мой прадед, старший повар императорской кухни - Иван Михайлович Харитонов. Думал ли он, что спустя век сюда приедет его правнук и будет рассказывать о том, что здесь происходило", - рассказал Петр Мультатули.

Посмотреть виртуальную экскурсию можно в группе Тюменского музейно-просветительского объединения.

VR-тур реализован в рамках регионального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# музей семьи Романовых , Тобольский музей-заповедник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:24 11.11.2020VR-тур по музею семьи императора Николая II запустили в Тобольске
12:02 11.11.2020Таблички для слепых изготовили тюменские школьники  
11:40 11.11.2020"Остров детства" собрал в Тюмени юных инспекторов движения региона
11:29 11.11.2020Микробиолог Минздрава рассказал об опасности антибиотиков