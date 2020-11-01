VR-тур по музею семьи императора Николая II запустили в Тобольске

| Фото: Тобольский музей-заповедник | Фото: Тобольский музей-заповедник

VR-тур по музею семьи императора Николая II запустил Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Проводником в этом виртуальном путешествии по музею стал правнук личного повара царской семьи, историк и писатель Петр Мультатули. Вместе с ним в режиме панорамного видео зрители смогут увидеть ожившую историю последних дней пребывания царственных узников в Тобольске, познакомиться с интересными фактами и уникальными экспонатами музея памяти.

"С августа 1917 года по апрель 1918 в генерал-губернаторском доме находилась в заключении царская семья, а рядом в доме купца Корнилова жили их приближенные. В том числе и мой прадед, старший повар императорской кухни - Иван Михайлович Харитонов. Думал ли он, что спустя век сюда приедет его правнук и будет рассказывать о том, что здесь происходило", - рассказал Петр Мультатули.

Посмотреть виртуальную экскурсию можно в группе Тюменского музейно-просветительского объединения.

VR-тур реализован в рамках регионального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура".