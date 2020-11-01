Выплату за классное руководство получат учителя подведомственных школ

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Выплату за классное руководство будут получать педагоги всех российских школ, в том числе и подведомственных. Соответствующее постановление о расширении поддержки классных руководителей подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, вознаграждение в 5 тыс. рублей теперь полагается педагогам из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти: МИД, Министерство культуры, Министерство транспорта, МЧС.

При этом за педагогами сохраняются все ранее установленные надбавки.

Решение о дополнительной поддержке педагогов в виде выплат за классное руководство было принято по поручению президента РФ. Во время послания Федеральному Собранию глава государства отметил, что на таких учителей возложена огромная ответственность по каждодневному воспитанию школьников. И такая ответственность требует особой поддержки.