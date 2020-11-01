ФК "Тюмень" проиграл в последнем матче года

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футболисты "Тюмени" поражением завершили выступление в 2020 году, сообщает пресс-служба клуба.

В первой игре второго круга ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ тюменцы на стадионе "Геолог" уступили пермской "Звезде" - 1:2.

В первом тайме гости смогли забить дважды. Сначала с пенальти на 20-й минуте отличился капитан "Звезды" Евгений Тюкалов, а под занавес тайма гол забил Тимур Абдрашитов. На 51 минуте Александр Коротаев сократил отставание в счете. В дальнейшем у хозяев были реальные шансы сравнять результ. Хорошие возможности отличиться упустили Данил Карпов, Артур Гилязетдинов и Антон Бочаров.

"В футболе все просто: если не забиваешь – не выигрываешь. Игра могла перевернуться, забей Данил Карпов в начале тайма два момента. Но сослагательного наклонения в футболе не бывает. Во втором тайме были моменты, могли спасти игру, но "Звезда" качественно оборонялась. Пытались спасти матч неимоверными усилиями, но не получилось", - отметил главный тренер тюменцев Игорь Меньшиков.

Турнир четвертой группы ПФЛ уходит на перерыв. Лидирует "Новосибирск", набравший 35 очков. "Тюмень" вторая, у нее – 33 балла. Далее идут "КАМАЗ" из Набережных Челнов и ульяновская "Волга", имеющие по 31 очку. Турнир возобновится в начале апреля.