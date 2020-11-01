Тюменские водители нарушили правила на 174 миллиона рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 174 млн рублей взыскали судебные приставы Тюменской области по штрафам ГИБДД за 10 месяцев 2020 года, сообщает региональная ФССП.

Cотрудники ведомства завершили более 100 тыс. исполнительных производств о взыскании административных штрафов за нарушения правил дорожного движения.

В ведомстве напомнили, что если штраф не оплачен в 60-дневный срок, это административное правонарушение (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ). Санкции данной статьи предусматривают удвоение штрафа, арест и обязательные работы.

Каким будет наказание, решает суд. При этом административное наказание не освобождает должника от оплаты первоначального штрафа.