  • 12 ноября 202012.11.2020четверг
  • USD76,2075
    EUR90,0468
  • В Тюмени -3..-5 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские водители нарушили правила на 174 миллиона рублей

Экономика, 14:00 12 ноября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 174 млн рублей взыскали судебные приставы Тюменской области по штрафам ГИБДД за 10 месяцев 2020 года, сообщает региональная ФССП.

Cотрудники ведомства завершили более 100 тыс. исполнительных производств о взыскании административных штрафов за нарушения правил дорожного движения.

В ведомстве напомнили, что если штраф не оплачен в 60-дневный срок, это административное правонарушение (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ). Санкции данной статьи предусматривают удвоение штрафа, арест и обязательные работы.

Каким будет наказание, решает суд. При этом административное наказание не освобождает должника от оплаты первоначального штрафа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД , судебные приставы , штрафы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:00 12.11.2020Тюменские водители нарушили правила на 174 миллиона рублей
10:10 12.11.2020Строительство дороги по улице Мельникайте в Тюмени завершат 15 ноября
09:59 12.11.2020Тюменцев зовут на семейный финансовый фестиваль
08:10 12.11.2020Тюменских экспортеров ждут на выставке "EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN"