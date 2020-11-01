В Нижнетавдинском районе назвали победителей "Прокопьевских чтений"

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

12 школьников и студентов из семи образовательных учреждений Нижнетавдинского района защищали свои проекты на научно-практической конференции, посвященной Герою Соцтруда Поликарпу Прокопьеву. "Прокопьевские чтения" состоялись в онлайн-формате.

Как сообщается на сайте районной администрации, в направлении "Биологические науки" среди младших школьников победителем признана Елизавета Богатикова из Велижанской школы. Диплом второй степени присужден Василисе Дедюриной из Тюнево.

Среди старшеклассников и студентов первое место - у студентки "Агротехнологического колледжа" Елены Халитуллиной, второе – у Дениса Галиева из Тюневской школы. Дипломом 3 степени награждена Ксения Решетнева из Антипинской школы.

В направлении "Краеведение" первое место занял Евгений Антонюк из Нижнетавдинской школы, второе место разделили студенты "Агротехнологического колледжа" Евгений Силин и Рахима Михайлова.

Поликарп Петрович Прокопьев был председателем колхоза "Большевик" Нижнетавдинского района Тюменской области с февраля 1963 года.Многие годы колхоз был лидером соревнования по району и неоднократно становился лучшим в Тюменской области. Колхоз славился высоким уровнем научно-исследовательской и опытной работы, в него неоднократно приезжал академик Терентий Мальцев для изучения передового опыта хозяйства, а руководство колхоза, в свою очередь, широко внедряло в производстве его научные разработки. Большие заслуги имел и в социальном развитии села Нижняя Тавда – был построен большой жилой городок, комплекс новых производственных зданий, объекты соцкультбыта.