Более 15 тысяч школьников посетили мемориал "Тоболяков Бессмертный полк"

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Тоболяки и гости города посещают с экскурсиями мемориал "Тоболяков Бессмертный полк", сообщает администрация города.

Первую презентацию монумента в июле 2020 года для экскурсоводов и историков города провел создатель комплекса, архитектор Сергей Титлинов. Позже с ним встретились 424 классных руководителя общеобразовательных организаций города. Автор познакомил участников конференции с сюжетами, символами и основным замыслом монумента.

В октябре прошла "Краеведческая встреча" для экскурсоводов города. Участникам вручили книги автора монумента и буклеты о скульптурно-мемориальном комплексе.

Туристические агентства включили посещение Площади Победы и скульптурно-мемориального комплекса "Тоболяков бессмертный полк" в экскурсионную программу обзорной экскурсий по городу. На данный момент его посмотрело 594 экскурсанта.

Подробная информация о комплексе "Тоболяков бессмертный полк" размещена на главном туристическом сайте города "Тобольск – пора знакомиться". На международной платформе izi.travel создан аудиогид, который включает в себя информацию о подвиге каждого Героя Советского Союза, портреты которых расположены на стелах аллеи Героев.

На самом монументе установлена табличка с QR-кодом "Аудиогид", благодаря которой любой желающий может прослушать информацию о скульптурно-мемориальном комплексе. На стелах Героям Советского Союза тоже размещены QR-коды, перейдя по которым можно прослушать краткую информацию о подвиге каждого Героя.