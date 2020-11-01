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Число авиарейсов из Тюмени в Москву увеличится в декабре

Экономика, 18:43 12 ноября 2020

авиакомпания Ямал во ВКонтакте, Дмитрий Кузнецов | Фото: авиакомпания Ямал во ВКонтакте, Дмитрий Кузнецов

Три раза в неделю смогут вылететь пассажиры аэропорта "Рощино" в Москву, аэропорт Домодедово с 16 декабря. Авиакомпания "Ямал" объявила о старте продаж билетов на рейсы.

Билеты можно приобрести на среду, пятницу, воскресенье с 16 декабря по 24-26 марта 2021 года.

"Норма бесплатного провоза багажа 10 килограммов", - напоминает авиаперевозчик.

Стоимость билетов, расписание рейсов и наличие мест можно уточнить на сайте или по телефону информационно-справочной службы 8 800 234 44 02.

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# авиакомпания Ямал , авиаперевозки , авиаперелеты

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