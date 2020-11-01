ХК "Рубин" сыграет с подмосковным "Химиком"

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

ХК "Рубин" проведет очередной матч чемпионата Высшей хоккейной лиги 13 ноября, сообщает пресс-служба клуба.

В Воскресенске тюменцы сыграют с местным "Химиком". Набрав 23 очка, подмосковный коллектив занимает 13 место в таблице. Рубиновцы располагаются на седьмой строчке, накопив на три балла больше.

В пяти последних поединках "Химик" одержал четыре победы. Встречей с рубиновцами подопечные Олега Горбенко начнут серию из пяти домашних матчей. Предыдущий поединок они провели 10 ноября, одолев в Ростове-на-Дону "Ростов" - 2:1 (в овертайме). На домашнем льду "Химик" выиграл четыре из шести матчей.

В прошлом сезоне "Рубин" на подмосковном льду добился успеха – 2:1.

Поединок в Воскресенске начнется в 20 часов 30 минут по тюменскому времени.