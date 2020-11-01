Мост Влюбленных стал ближе: тюменский производитель нанес достопримечательность на свои этикетки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Питьевую воду в бутылке, на которую нанесено изображение моста Влюбленных, представили на фестивале качества тюменских продуктов в гипермаркете "Лента".

Этот продукт – новинка компании "Элвист", занимающейся производством питьевой воды под брендом "Аква Элвист" с 2003 года.

"Мы - местные производители. И сырье у нас местное. Работаем на качественном российском и европейском оборудовании. Наша вода проходит 12 степеней очистки", – рассказала технолог ООО "Элвист" Ольга Смолина.

Компания ежегодно принимает участие в конкурсах. В 2020 году производитель завоевал золотую медаль на конкурсе "Лучшие товары и услуги Тюменской области" и серебряную медаль на конкурсе "100 лучших товаров России".

Отметим, на фестивале качества горожане могут увидеть в гипермаркете "Лента" (ул. Мельникайте, 139) колбасную, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, пресервы и многое другое. Тюменцы могут не только продегустировать колбасу, конфеты, пряники, но и проголосовать за лучшие позиции на сайте покупайтюменское.рф.

Фестиваль проходит в рамках недели качества с 12 по 15 ноября. Гостей ждут в "Ленте" на ул. Мельникайте 14 и 15 ноября с 11 до 17 часов.

Инна Пахомова