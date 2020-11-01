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Следователи выясняют обстоятельства гибели двух жителей Тюменской области

Происшествия, 12:42 16 ноября 2020

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Обстоятельства гибели двух человек на воде выясняют следователи, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. Тело 70-летнего мужчины было обнаружено на озере Волково в Тобольском районе 15 ноября.

По предварительным данным, мужчина ушел из дома на рыбалку и не вернулся. Позже на берегу нашли его автомобиль. Тело пенсионера находилось в воде недалеко от берега.

14 ноября подо льдом на реке Юрга вблизи с. Юргинское было обнаружено тело 36-летнего местного жителя. По предварительным данным, мужчина который решил сократить путь, пошел по замерзшей реке, но провалился под лед.

Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.

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# следователи , Тобольский район

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