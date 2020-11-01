Работающие пожилые тюменцы могут уйти на больничный

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Работающие пенсионеры старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный лист с 16 ноября по 15 января 2021 года. Оформлен он будет дистанционно, сообщила управляющая тюменским региональным отделением Фонда социального страхования Динара Поштаренко.

Она напомнила, что постановлением губернатора в регионе с 16 ноября по 15 января введен режим обязательной самоизоляции для пенсионеров 65 лет и старше. Это значит, что если граждане данной категории не находятся на удаленной работе, а также в очередном оплачиваем отпуске, то они получат больничный лист.

"Больничный лист оформят им дистанционно в электронном виде и оплатят за счет средств Фонда социального страхования России на основании сведений, которые передаст работодатель. Обращаться в медицинские учреждения, а также предоставлять какие-либо документы нет необходимости. Электронный лист оплатят в течение семи дней после передачи данных работодателем", - пояснила Поштаренко.

Срок обязательной самоизоляции разделен на пять периодов: с 16 по 29 ноября, с 30 ноября по 13 декабря, с 14 по 27 декабря, с 28 декабря по 10 января, с 11 по 15 января. Это значит, что будет оформлено пять электронных больничных. Соответственно передавать сведения на каждого сотрудника в тюменское региональное отделение Фонда социального страхования нужно будет пять раз. Сделать работодатель может как через собственное программное обеспечение, так и через программное обеспечение ФСС РФ.

Работники на период действия электронного больничного должны соблюдать карантинный режим, не покидать места пребывания. Узнать информацию о выданных больничных и о размере пособия можно в личном кабинете получателя услуг.

Подробная информация размещена на сайте r72.fss.ru. Телефон горячей линии: 8-800-201-80-72.

Любовь Голышева