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Тюменские дзюдоистки поборются за награды чемпионата Европы

Спорт, 17:08 17 ноября 2020

Тюмень-дзюдо | Фото: Тюмень-дзюдо

Наталья Кузютина и Дарья Давыдова примут участие в чемпионате Европы по дзюдо в Праге, начало стартов 19 ноября, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

В соревнования примут участие более 350 спортсменов из 41 страны. Максимальное количество участников - по 18 человек от страны выставили Германия, Польша и Россия. В весовой категории до 52 кг за награды поборется бронзовый призер Олимпийских игр Наталья Кузютина. В категории до 63 кг выступит чемпион Европы Дарья Давыдова.

Данный турнир в Чехии является рейтинговым. Чемпион получит в свой актив рейтинга IJF 700 баллов, серебряный призер – 490 и бронзовый – 350.

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# Наталья Кузютина , Тюмень-дзюдо , чемпионат Европы

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