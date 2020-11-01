Тюменские дзюдоистки поборются за награды чемпионата Европы

| Фото: Тюмень-дзюдо | Фото: Тюмень-дзюдо

Наталья Кузютина и Дарья Давыдова примут участие в чемпионате Европы по дзюдо в Праге, начало стартов 19 ноября, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

В соревнования примут участие более 350 спортсменов из 41 страны. Максимальное количество участников - по 18 человек от страны выставили Германия, Польша и Россия. В весовой категории до 52 кг за награды поборется бронзовый призер Олимпийских игр Наталья Кузютина. В категории до 63 кг выступит чемпион Европы Дарья Давыдова.

Данный турнир в Чехии является рейтинговым. Чемпион получит в свой актив рейтинга IJF 700 баллов, серебряный призер – 490 и бронзовый – 350.