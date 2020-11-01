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Депутат гордумы обсудил с тюменцами строительство скейт-парка

Политика, 17:19 17 ноября 2020

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Депутат Тюменской городской думы Дмитрий Елагин встретился с представителем инициативной группы жителей Заречного микрорайона. Тюменцы хотят, чтобы на пустующем участке земли построили скейт-парк.

На встрече Людмила Бежко отметила, что появление такого спортивного объекта поспособствует занятости подростков и молодежи. Напомним, что ранее Дмитрий Елагин неоднократно выступал с идеей о необходимости строительства в Тюмени площадки для занятий экстремальными видами спорта.

По мнению депутата, такой объект будет востребован жителями всего города, а не только конкретного микрорайона.

"Активный досуг полезен не только для здоровья, но и для самореализации подрастающего поколения", – подчеркнул народный избранник.

Николай Ступников

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# гордума , депутаты , скейт-парк

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