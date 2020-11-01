  • 18 ноября 202018.11.2020среда
  • USD76,2530
    EUR90,3903
  • В Тюмени -8..-10 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Защитники "Рубина" забросили половину шайб команды в выездных матчах

Спорт, 13:05 18 ноября 2020

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Шесть выездных матчей чемпионата Высшей хоккейной лиги провел в начале ноябре тюменский "Рубин", сообщает пресс-служба клуба.

В пяти встречах сибиряки сумели набрать очки, выиграв четыре матча. Трижды "Рубин" не пропустил, одержав сухие победы над курганским "Зауральем" (2:0), "Горняком" из Учалов (1:0 ОТ) и воскресенским "Химиком" (3:0). В первой игре на ноль отработал Егор Назаров. В Башкортостане и Подмосковье блистал Георгий Анаркулов.

"Рубин" во время длительного выезда забросил 11 шайб. Трижды отличился Вадим Хлопотов. Лучшим бомбардиром серии стал Егор Бабенко – четыре очка (2+2). По три балла – у Алексея Митрофанова (1+2) и Никиты Мокина (0+3). Пять шайб забросили защитники тюменцев. Это – Дмитрий Лютов, Константин Фаст, Кирилл Меляков, Игорь Мережко и Дмитрий Акишин.

"Рубин" во время выезда ни разу не проиграл в первом периоде и даже не пропустил ни одной шайбы в стартовые 20 минут. Тюменцы дважды реализовали большинство и всего один раз пропустили, когда численное преимущество имел соперник.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ХК Рубин , хоккей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:05 18.11.2020Защитники "Рубина" забросили половину шайб команды в выездных матчах
10:56 18.11.2020ХК "Тюменский легион" потерпел крупное поражение в Уфе
17:08 17.11.2020Тюменские дзюдоистки поборются за награды чемпионата Европы
14:45 17.11.2020Дублеры ФК "Тюмень" завершили чемпионат на тринадцатом месте