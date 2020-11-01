Защитники "Рубина" забросили половину шайб команды в выездных матчах

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Шесть выездных матчей чемпионата Высшей хоккейной лиги провел в начале ноябре тюменский "Рубин", сообщает пресс-служба клуба.

В пяти встречах сибиряки сумели набрать очки, выиграв четыре матча. Трижды "Рубин" не пропустил, одержав сухие победы над курганским "Зауральем" (2:0), "Горняком" из Учалов (1:0 ОТ) и воскресенским "Химиком" (3:0). В первой игре на ноль отработал Егор Назаров. В Башкортостане и Подмосковье блистал Георгий Анаркулов.

"Рубин" во время длительного выезда забросил 11 шайб. Трижды отличился Вадим Хлопотов. Лучшим бомбардиром серии стал Егор Бабенко – четыре очка (2+2). По три балла – у Алексея Митрофанова (1+2) и Никиты Мокина (0+3). Пять шайб забросили защитники тюменцев. Это – Дмитрий Лютов, Константин Фаст, Кирилл Меляков, Игорь Мережко и Дмитрий Акишин.

"Рубин" во время выезда ни разу не проиграл в первом периоде и даже не пропустил ни одной шайбы в стартовые 20 минут. Тюменцы дважды реализовали большинство и всего один раз пропустили, когда численное преимущество имел соперник.