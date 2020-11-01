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В Тюмени осудили мужчину за побег из колонии-поселения

Происшествия, 12:00 18 ноября 2020

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

2 года и 4 месяца лишения свободы назначили осужденному, сбежавшему из колонии-поселения в Тюменской области, сообщает Калининский районный суд города.

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Отбывавший в колонии-поселении двухлетний срок за грабеж, злоумышленник решил сбежать летом 2020 года. 24 июня он пришел в швейный цех, где должен был работать. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, мужчина отогнул решетки на окнах и сбежал. Задержали злоумышленника 26 июня в Тюмени.

"С учетом обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, наличия в действиях рецидива преступлений Калининский районный суд Тюмени назначил наказание в виде двух лет четырех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сообщили в суде.

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# осужденные , побег , суд

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