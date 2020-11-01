Зарплатные ожидания тюменцев сравнялись с предложениями работодателей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Зарплатные ожидания тюменцев осенью почти сравнялись с предложением работодателей впервые с начала года, сообщает hh.ru.

Аналитики компании выяснили, как пандемия коронавируса повлияла на зарплатные ожидания россиян. В среднем по России максимальный разрыв в зарплатных ожиданиях и предложениях был зафиксирован в мае и июне, когда соискатели просили зарплату на 3 тыс. 669 и 5 тыс. 22 рубля ниже, чем предлагали работодатели. В течение лета и начала осени этот разрыв постепенно сокращался и в сентябре составил всего 208 рублей. В октябре же зарплатные ожидания соискателей и вовсе превысили предложения работодателей на 2 тыс. 912 рублей.

В Тюмени зарплатный демпинг со стороны соискателей наблюдается с января по октябрь, при этом пиковое значение зафиксировано в апреле: ожидания по зарплате были в среднем ниже на 13 тыс. 145 рублей. Однако осенью соискатели изменили поведение – в сентябре зарплатные ожидания отставали от предложения всего на 745 рублей, в октябре – на 1 тыс. 685 рублей.

В Тюменской области с января по октябрь зарплатные ожидания соискателей были ниже, чем предложения работодателей. Наиболее существенная разница наблюдалась в апреле: соискатели просили зарплату на 12 тыс. 822 рубля ниже, чем предлагали работодатели. Осенью ситуация изменилась – в сентябре разрыв составил лишь 802 рубля, в октябре – 1 тыс. 344 рубля.

Самыми демпинговыми в стране в течение 2020 года стали категории: спортивные клубы, фитнес, салоны красоты, рабочий персонал, искусство, развлечения, масс-медиа, начало карьеры, студенты, транспорт, логистика.

Среди тех, кто оказался не готов снижать свои зарплатные ожидание ни при каких условиях, – соискатели из профобластей IТ и телекома, закупок, консультирования, а также юристы.