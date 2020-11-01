ВК "Тюмень-Прибой" матчи очередного тура проведет в Нижнем Новгороде

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Четыре поединка в рамках чемпионата России по волейболу среди женских команд Молодежной лиги проведет "Тюмень-Прибой", сообщает пресс-служба клуба.

Игры третьего тура стартуют в Нижнем Новгороде 19 ноября. Дважды подопечным Ольги Ескиной предстоит встретиться с хозяйками площадки. Из-за коронавирусных проблем "Спарта-2" в текущем чемпионате еще не провела ни одного поединка.

Еще два матча тюменки сыграют против "Минчанки-2". Дружина из Беларуси в четырех поединках сезона добилась трех побед и является одним из фаворитов турнира. В активе тюменок пока одна победа. В таблице сибирячки идут на 12 месте.

Также матчи тура состоятся в Санкт-Петербурге, Саратове и Одинцове.