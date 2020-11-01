Тюменцы могут наблюдать звездопад Леониды до конца ноября

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Метеорный поток Леониды могут наблюдать тюменцы в ночном небе до 30 ноября.

Пик звездопада наступил 17 ноября. В ближайшие дни можно увидеть до 20 метеоров в час.

Искать "падающие звезды" нужно в созвездии Льва – чуть правее и ниже Большой Медведицы. Условия наблюдения сейчас благоприятные: Луна только начинает рост, а ночное небо малооблачное. Оптика для этого не понадобится: вспышки метеоров видны невооруженным глазом.

Традиционно звездопад Леониды белого цвета. Источник его – частицы кометы 55P/Темпеля — Туттля. Каждые 33 года она делает оборот вокруг Солнца, поэтому интенсивность потока меняется и усиливается по мере приближения кометы к Солнцу. В такое время можно наблюдать до 10 тыс. метеоров в час. Ближайший такой пик звездопада ожидается через 10 лет.

Евгения Шевцова