Риск смерти от сердечных болезней снижает прививка от гриппа

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Прививка от гриппа может снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом со ссылкой на американскую кардиологическую ассоциацию сообщает РИА "Новости".

Ученые изучили данные более чем 237 тысяч человек. Они пришли к выводу, что риск смерти пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вакцинированных от гриппа, был на 18% меньше по сравнению с теми, кто не получил прививку.

Кроме того, по данным исследователей, на 28% снижался и риск смерти от других болезней, при этом вакцинированные от гриппа имели на 13% меньший риск столкнуться с проблемами с сердцем.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала, что прививка от гриппа не защитит человека от COVID-19, но настоятельно рекомендует ежегодно проходить вакцинацию для предотвращения инфекции гриппа.