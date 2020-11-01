Риск смерти от сердечных болезней снижает прививка от гриппа
Прививка от гриппа может снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом со ссылкой на американскую кардиологическую ассоциацию сообщает РИА "Новости".
Ученые изучили данные более чем 237 тысяч человек. Они пришли к выводу, что риск смерти пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вакцинированных от гриппа, был на 18% меньше по сравнению с теми, кто не получил прививку.
Кроме того, по данным исследователей, на 28% снижался и риск смерти от других болезней, при этом вакцинированные от гриппа имели на 13% меньший риск столкнуться с проблемами с сердцем.
Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала, что прививка от гриппа не защитит человека от COVID-19, но настоятельно рекомендует ежегодно проходить вакцинацию для предотвращения инфекции гриппа.