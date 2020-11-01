В Тюмени нетрезвая водитель Mazda сбила женщину на тротуаре
38-летняя нетрезвая водитель Mazda, пробив металлическое ограждение, выехала на тротуар и сбила пешехода на ул. Широтная в Тюмени 19 ноября. ДТП произошло в районе дома № 168/3 около 16 часов 55 минут.
"Иномарка сбила 36-летнюю женщину. По предварительным данным, у нее ушиб ноги", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
Водительницу проверили с помощью алкотестера. Его показания составили 1,65 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
"Она рассказала, что употребляла алкоголь дома, потом отправилась переставлять машину", — добавила Анжела Борисова.
Инна Пахомова