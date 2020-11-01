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В Тюмени нетрезвая водитель Mazda сбила женщину на тротуаре

Происшествия, 10:54 20 ноября 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

38-летняя нетрезвая водитель Mazda, пробив металлическое ограждение, выехала на тротуар и сбила пешехода на ул. Широтная в Тюмени 19 ноября. ДТП произошло в районе дома № 168/3 около 16 часов 55 минут.

"Иномарка сбила 36-летнюю женщину. По предварительным данным, у нее ушиб ноги", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Водительницу проверили с помощью алкотестера. Его показания составили 1,65 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

"Она рассказала, что употребляла алкоголь дома, потом отправилась переставлять машину", — добавила Анжела Борисова.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , пьяная езда

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