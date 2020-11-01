За отказ платить алименты бизнесмен подметает улицы в Тюмени

| Фото: Тюмень-наш дом | Фото: Тюмень-наш дом

Долг в 400 тыс. рублей по алиментам накопил предприниматель из Тюмени. Платить мужчина не желал из принципа, теперь он отрабатывает 120 часов, убирая городские улицы, сообщает УФССП региона.

Сразу после развода его бывшая супруга родила второго ребенка. От отцовства должник не отказался, но платить алименты не стал. Некоторое время мужчина находился в розыске у судебных приставов.

Установить его местонахождение удалось, выяснилось также, что у него свой бизнес. Мужчину доставили в отделение, где тот объяснил приставу, что второго ребенка он вообще ни разу не видел, ведь бывшая супруга категорически отказывает ему во встречах с детьми.

Тем не менее, должнику все равно пришлось предстать перед судом, за неуплату алиментов ему назначено административное наказание в виде отбывания обязательных работ. Под наблюдением судебного пристава он исполняет решение суда, а с его счета, как индивидуального предпринимателя, перечисляется фиксированная сумма на каждого ребенка.