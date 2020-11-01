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Тоболяк в маске ограбил микрофинансовую организацию

Происшествия, 12:54 20 ноября 2020

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

76 тыс. рублей похитил тоболяк из кассы микрофинансовой организации. Подозреваемого в ограблении полицейские задержали по горячим следам, сообщает УМВД Тюменской области.

Сотрудники полиции установили, что мужчина в маске зашел в помещение и потребовал отдать все денежные средства из кассы. В течении часа правоохранители установили его местонахождение и задержали.

21-летний молодой человек свою вину признал и пояснил, что часть похищенных денег он потратил на раздачу долгов, приобрел себе сотовый телефон. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

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# грабеж , кража , Тобольск , уголовное дело

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