Тоболяк в маске ограбил микрофинансовую организацию

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

76 тыс. рублей похитил тоболяк из кассы микрофинансовой организации. Подозреваемого в ограблении полицейские задержали по горячим следам, сообщает УМВД Тюменской области.

Сотрудники полиции установили, что мужчина в маске зашел в помещение и потребовал отдать все денежные средства из кассы. В течении часа правоохранители установили его местонахождение и задержали.

21-летний молодой человек свою вину признал и пояснил, что часть похищенных денег он потратил на раздачу долгов, приобрел себе сотовый телефон. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.