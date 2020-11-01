Роспечать и Россвязь прекратили существование

static.kremlin.ru static.kremlin.ru

Указ об упразднении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федерального агентства связи (Россвязь) подписал президент страны Владимир Путин 20 ноября.

Указ "О совершенствовании государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций" размещен на сайте.

Такое решение принято для оптимизации полномочий федеральных органов исполнительной власти и численности госслужащих, а также совершенствования госуправления в сфере связи и массовых коммуникаций.

Правительству России поручено обеспечить непрерывность осуществления передаваемых Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации функций упраздняемых Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи.

Установлено, что в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации находится Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.