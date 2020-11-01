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Нападающий Андрей Титов покинул ФК "Тюмень"

Спорт, 17:27 20 ноября 2020

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футбольный клуб "Тюмень" расстался с нападающим Андреем Титовым, сообщает пресс-служба клуба.

Срок арендного соглашения форварда с сибиряками завершился. "Тюмень" пригласила габаритного 24-летнего игрока из тольяттинского "Акрона" в октябре. За это время он провел в сибирской команде пять матчей в ПФЛ. Ни в одном из них он не сыграл даже полного тайма. Голевые моменты у Титова были, но реализовать он их не сумел.

Андрей вернется в расположение "Акрона", который занимает 18-е место в ФНЛ. В этой команде теперь будут четверо экс-футболистов "Тюмени". Помимо Титова, это Артур Газданов, Иван Чудин и Артем Делькин.

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