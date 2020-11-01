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В Тобольске для ИЖС выделено двенадцать территорий

Экономика, 17:16 20 ноября 2020

Тобольская городская дума | Фото: Тобольская городская дума

12 территорий для индивидуального жилищного строительства определены в Тобольске, сообщает городская дума.

Всего сформировано 784 участка для семей, имеющих трех и более детей. Они расположены в 16, 19 микрорайонах, в Иртышском, Сумкино, Усадьбе. 322 участка уже предоставлены семьям.

Территории под ИЖС также находятся в 12 и 18 мкр., в Ершовке, Восточном, Менделеево, на пяти улицах подгорной части города: Большакова, Чапаева, 1-я Заводская, К. Маркса, Пушкина.

На территориях под ИЖС ведутся работы по развитию инженерной инфраструктуры. В 2020 году разработали документацию по планировке территории в пер. Вертолетный (мкр. Иртышский). В 12 микрорайоне проведены сети водопровода, канализации, ливневой канализации, газоснабжения, электроснабжения и освещения, на 50% построены автомобильные дороги.

Произведено устройство щебеночного покрытия в 18 мкр., в мкр. Анисимово, в Левобережье, в Нижнем посаде, по улицам К. Маркса, Чапаева, Большакова, 1-й Заводской, Басова.

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# ИЖС , Тобольск

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